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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Анортосис
Гент - Анортосис: обзор матча 30 сентября 2021
Гент
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа B, 2 тур
2 : 0
Завершен
Анортосис
28'
П. Корреа (АГ)
81'
С. Кумс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Анортосис
Замена
А. Оладойе
️️️️
Э. Овусу
88'
Замена
М. Самуас
️️️️
А. Кастро-Монтес
86'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
С. Кумс
86'
ГОЛ! 2:0!
С. Кумс
81'
80'
Замена
Н. Качарава
️️️️
А. Варда
74'
Желтая карточка
К. Артиматас
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Д. Лемаич
73'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Р. Безус
73'
73'
Замена
А. Коррейя
️️️️
М. Антониадес
65'
Желтая карточка
М. Антониадес
Желтая карточка
Ж. Окуму
64'
60'
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
60'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Д. Попович
46'
Замена
М. Делетич
️️️️
Н. Кальцас
30'
Желтая карточка
П. Корреа
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Корреа
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Анортосис
44
Павлос Корреа
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
4
Костакис Артиматас
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
22
Ассаф Цур
ЦФ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Анортосис
1
Георгий Лория
ВР
48
Михалис Иоанну
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
30
Андреас Авраам
ЦП
22
Ника Нинуа
ЦП
15
Ника Качарава
ЦФ
7
Андерсон Коррейя
ЦФ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦФ
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Болат
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
42
Овусу
21
Ханше-Ольсен
24
Кумс
90
Безус
9
Тиссудали
22
Лемаич
4-2-5
33
Рисванис
2
Араюри
23
Антониадес
44
Корреа
4
Артиматас
22
Попович
9
Лафферти
7
Варда
20
Кальцас
25
Гушбауэр
22
Цур
42
Овусу
4
Оладойе
4
Оладойе
42
Овусу
24
Кумс
4
де Сар
4
де Сар
24
Кумс
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
22
Лемаич
29
Депуатр
29
Депуатр
22
Лемаич
7
Варда
15
Качарава
15
Качарава
7
Варда
23
Антониадес
7
Коррейя
7
Коррейя
23
Антониадес
22
Попович
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
22
Попович
20
Кальцас
7
Делетич
7
Делетич
20
Кальцас
Остались в запасе
Гент
Анортосис
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Георгий Лория
ВР
48
Михалис Иоанну
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
30
Андреас Авраам
ЦП
22
Ника Нинуа
ЦП
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
48
Михалис Иоанну
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
30
Андреас Авраам
ЦП
22
Ника Нинуа
ЦП
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Гент - Анортосис
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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