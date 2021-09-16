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Анортосис - Партизан
Анортосис - Партизан: обзор матча 16 сентября 2021
Анортосис
16.09.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа B, 1 тур
0 : 2
Завершен
Партизан
42'
К. Мениг
68'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анортосис - Партизан
83'
Замена
Н. Терзич
️️️️
Рикарду
Замена
Н. Кальцас
️️️️
П. Корреа
72'
71'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
Л. Маркович
68'
ГОЛ! 0:2!
Рикарду
Пас отдал
Н. Йович
Замена
Н. Качарава
️️️️
А. Варда
65'
64'
Замена
М. Йойич
️️️️
Б. Натхо
64'
Замена
Н. Йович
️️️️
К. Мениг
56'
Желтая карточка
И. Обрадович
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
52'
50'
Желтая карточка
С. Зделар
Желтая карточка
А. Варда
50'
Замена
А. Авраам
️️️️
А. Коррейя
50'
Замена
М. Делетич
️️️️
О. Рушиас
46'
Замена
А. Бусуладжич
️️️️
Й. Гушбауэр
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
К. Мениг
33'
Желтая карточка
А. Шчекич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
1
Георгий Лория
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
4
Костакис Артиматас
ЦП
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦФ
7
Андерсон Коррейя
ЦФ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦФ
Партизан
1
Александар Попович
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Анортосис
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
42
Николас Хацимицис
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ЦП
22
Ника Нинуа
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
30
Андреас Авраам
ЦП
22
Ассаф Цур
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
7
Филип Холендер
ЛАЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
99
Милан Смилянич
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
15
Александар Лутовац
ПВ
3-2-5
1
Лория
44
Корреа
2
Араюри
33
Рисванис
22
Попович
4
Артиматас
7
Варда
25
Гушбауэр
7
Коррейя
7
Христодулопулос
8
Рушиас
3-2-2-3
1
Попович
6
Саничанин
5
Вуячич
37
Обрадович
2
Милькович
14
Зделар
19
Шчекич
10
Натхо
10
Рикарду
11
Мениг
8
Маркович
25
Гушбауэр
8
Бусуладжич
8
Бусуладжич
25
Гушбауэр
7
Коррейя
30
Авраам
30
Авраам
7
Коррейя
7
Варда
15
Качарава
15
Качарава
7
Варда
8
Рушиас
7
Делетич
7
Делетич
8
Рушиас
44
Корреа
20
Кальцас
20
Кальцас
44
Корреа
8
Маркович
7
Холендер
7
Холендер
8
Маркович
10
Натхо
18
Йойич
18
Йойич
10
Натхо
11
Мениг
80
Йович
80
Йович
11
Мениг
10
Рикарду
24
Терзич
24
Терзич
10
Рикарду
Остались в запасе
Анортосис
Партизан
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
42
Николас Хацимицис
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
22
Ассаф Цур
ЦФ
85
Неманья Стеванович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
42
Николас Хацимицис
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
22
Ассаф Цур
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Анортосис - Партизан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
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Сербия. Суперлига, 16 тур
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2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
Стадион:
Антонис Пападопулос
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