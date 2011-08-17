|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2012
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|5:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|27.03.2012
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|07.03.2012
|77' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
(4:3)п
|Лион (Лион)
|14.02.2012
|72' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|89'
|06.12.2011
|1' -60'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|23.11.2011
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|28.09.2011
|58' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|90'
|13.09.2011
|1' -66'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|23.08.2011
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:1
|Висла (Краков)
|17.08.2011
|1' -80'
|Висла (Краков)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)