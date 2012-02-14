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Судьи
Главный судья:
Паоло Тальявенто (Терни)

Лион - АПОЭЛ

14.02.2012, Вторник, 23:45 мск Лион, стадион Жерлан Трансляция: "СПОРТ ПЛЮС" 23:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч Лион - АПОЭЛ
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 6 6 0 0 19:2 +17 18
2. Лион 6 2 2 2 9:7 +2 8
3. Аякс 6 2 2 2 6:6 0 8
4. Динамо Зб 6 0 0 6 3:22 -19 0
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