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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)
Помощники:
Марк Борш, Штефан Лупп (оба Германия)

АПОЭЛ - Реал

27.03.2012, Вторник, 22:45 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) Лига Чемпионов, 1/4 финала , первый матч АПОЭЛ - Реал
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. АПОЭЛ 6 2 3 1 6:6 0 9
2. Зенит 6 2 3 1 7:5 +2 9
3. Порту 6 2 2 2 7:7 0 8
4. Шахтер Дн 6 1 2 3 6:8 -2 5
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