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Филиппо Поркари
Статистика
Филиппо Поркари - статистика
Завершил карьеру
28 апреля 1984 (42), Фиденца
#17 | Полузащитник
176 см | 76 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпи
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
59' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Карпи
1 : 3
08.05.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2 : 0
01.05.2016
Карпи
74' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Карпи
1 : 0
25.04.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0 : 0
21.04.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Карпи
4 : 1
16.04.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1 : 0
09.04.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Карпи
1 : 3
02.04.2016
Сассуоло
1' - 45'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
1 : 2
20.03.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Карпи
2 : 1
13.03.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
0 : 0
06.03.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Карпи
1 : 1
28.02.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
0 : 0
21.02.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Карпи
1 : 3
12.02.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
1 : 0
07.02.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2 : 1
03.02.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
5 : 2
23.08.2015
Карпи
1' - 90'
35'
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