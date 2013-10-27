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    Маттео Ардеманьи - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Маттео
    Фамилия Ардеманьи
    Команда Реджана 1919
    Состав Основной
    Родной город Милан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 марта 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.01.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    22.12.2013 84' -90' Торино (Турин) 4:1 Кьево (Верона)
    15.12.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    08.12.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Кьево (Верона)
    01.12.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    23.11.2013 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Кьево (Верона)
    10.11.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Милан (Милан)
    04.11.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Кьево (Верона)
    31.10.2013 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Кьево (Верона)
    27.10.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    20.10.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:1 Кьево (Верона)
    05.10.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    29.09.2013 Был в запасе Катания (Катания) 2:0 Кьево (Верона)
    25.09.2013 69' -90' Кьево (Верона) 1:2 Ювентус (Турин)
    21.09.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Удинезе (Удине)
    15.09.2013 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Кьево (Верона)
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