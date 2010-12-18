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Роналдиньо
Статистика
Роналдиньо - статистика
Завершил карьеру
21 марта 1980 (46)
#49 | Нападающий
181 см | 76 кг
Бразилия | Испания
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
11
0
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0 : 1
18.12.2010
Рома
85' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 3
12.12.2010
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3 : 0
04.12.2010
Брешиа
69' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
1 : 1
27.11.2010
Милан
90' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 0
20.11.2010
Фиорентина
85' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
0 : 1
14.11.2010
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
3 : 1
10.11.2010
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Бари
2 : 3
07.11.2010
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3 : 1
16.10.2010
Кьево
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0 : 1
02.10.2010
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1 : 0
25.09.2010
Дженоа
1' - 71'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
1 : 1
22.09.2010
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
1 : 1
18.09.2010
Катания
1' - 90'
44'
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
2 : 0
11.09.2010
Милан
1' - 56'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
4 : 0
29.08.2010
Лечче
1' - 90'
28'
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