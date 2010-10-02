Роналдиньо - статистика
#49 | Нападающий
|Имя
|Роналдо
|Фамилия
|Морейра
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 1980 (42 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Имя
|Роналдо
|Фамилия
|Морейра
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 1980 (42 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|11
|0
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.12.2010
|85' -90'
|Милан (Милан)
|0:1
|Рома (Рим)
|12.12.2010
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:3
|Милан (Милан)
|04.12.2010
|69' -90'
|Милан (Милан)
|3:0
|Брешиа (Брешиа)
|27.11.2010
|90' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Милан (Милан)
|20.11.2010
|85' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|14.11.2010
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|0:1
|Милан (Милан)
|10.11.2010
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Палермо (Палермо)
|07.11.2010
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|2:3
|Милан (Милан)
|16.10.2010
|1' -90'
|Милан (Милан)
|3:1
|Кьево (Верона)
|90'
|02.10.2010
|1' -90'
|Парма (Парма)
|0:1
|Милан (Милан)
|25.09.2010
|1' -71'
|Милан (Милан)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|22.09.2010
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Милан (Милан)
|18.09.2010
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:1
|Катания (Катания)
|44'
|11.09.2010
|1' -56'
|Чезена (Чезена)
|2:0
|Милан (Милан)
|29.08.2010
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:0
|Лечче (Лечче)
|28'