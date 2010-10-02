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    Роналдиньо - статистика

    #49 | Нападающий
    Имя Роналдо
    Фамилия Морейра
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 марта 1980 (42 года)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 11 0 3 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.12.2010 85' -90' Милан (Милан) 0:1 Рома (Рим)
    12.12.2010 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:3 Милан (Милан)
    04.12.2010 69' -90' Милан (Милан) 3:0 Брешиа (Брешиа)
    27.11.2010 90' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Милан (Милан)
    20.11.2010 85' -90' Милан (Милан) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    14.11.2010 Был в запасе Интер (Милан) 0:1 Милан (Милан)
    10.11.2010 Был в запасе Милан (Милан) 3:1 Палермо (Палермо)
    07.11.2010 Был в запасе Бари (Бари) 2:3 Милан (Милан)
    16.10.2010 1' -90' Милан (Милан) 3:1 Кьево (Верона)
    90'
    02.10.2010 1' -90' Парма (Парма) 0:1 Милан (Милан)
    25.09.2010 1' -71' Милан (Милан) 1:0 Дженоа (Генуя)
    22.09.2010 1' -90' Лацио (Рим) 1:1 Милан (Милан)
    18.09.2010 1' -90' Милан (Милан) 1:1 Катания (Катания)
    44'
    11.09.2010 1' -56' Чезена (Чезена) 2:0 Милан (Милан)
    29.08.2010 1' -90' Милан (Милан) 4:0 Лечче (Лечче)
    28'
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