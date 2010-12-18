Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2013 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008