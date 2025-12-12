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Роналдиньо
Новости
Роналдиньо - новости
Завершил карьеру
21 марта 1980 (46)
#49 | Нападающий
181 см | 76 кг
Бразилия | Испания
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Публикации
Фото
Итальянский клуб представил Роналдиньо
21 августа
2
Сенатор Парагвая пригрозила Мбаппе: «Роналдиньо уже сидел здесь в тюрьме»
7 июля
5
Экс-спартаковец рассказал о встрече с Роналдиньо: «В Майами все возможно»
24 июня
1
46-летний Роналдиньо подписал контракт с итальянским клубом
24 июня
6
Винисиус обогнал Роналдиньо по числу голов на ЧМ
20 июня
1
Новые подробности возобновления карьеры Роналдиньо
20 июня
46-летний Роналдиньо возобновил карьеру
19 июня
3
Видео
Роналду, Мбаппе, Холанд, Винисиус, Златан и Роналдиньо снялись в рекламном ролике к ЧМ-2026 от Nike
4 июня
7
Топ-10 лучших футболистов в истории по версии Bleacher Report
1 июня
2
Знаменитый российский актер хочет сыграть Роналдиньо
24 апреля
2
Неймара не включили в топ-10 лучших бразильских игроков в истории
24 апреля
3
«Барселона» менее чем за сутки продала все ретромайки Роналдиньо
25 марта
1
Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал трансфер уровня Роналдиньо
13 февраля
2
Шара Буллет составил топ-5 лучших футболистов в истории
12 февраля
10 величайших игроков 21-го века по версии Canal+
9 февраля
4
Фото
Топ-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
6 февраля
6
Впечатления Жерсона от игры с Роналдиньо
2025.12.12 14:03
1
Роналдиньо, Кака сыграют против сборной России
2025.11.19 20:15
5
Мбаппе повторил достижение Роналду и Роналдиньо
2025.10.28 01:23
Роналдиньо посетил Чертаново
2025.09.25 23:35
1
Стало известно, кто будет вручать «Золотой мяч»
2025.09.20 18:18
В Медиалиге раскрыли, за какую сумму Роналдиньо готов приехать в Россию
2025.09.17 14:47
2
Месси опередил Роналдиньо по голам со штрафных – больше только у двух игроков
2025.05.27 20:30
Роналдиньо объяснил, почему Винисиус заслужил «Золотой мяч» в 2024 году
2025.05.21 21:09
Роналдиньо высказался о перспективах Ямаля
2025.05.21 15:30
Роналдиньо назвал лучшего бразильского футболиста
2025.04.08 16:00
1
Роналдо составил топ-10 лучших футболистов в истории
2025.02.26 16:56
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Роналдиньо ответил, кто лучше – он или Пеле
2025.02.20 13:19
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10 самых техничных игроков в истории по версии GiveMeSport
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