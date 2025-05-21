Роналдиньо высказался о перспективах Ямаля

Роналдиньо порассуждал о карьерных перспективах 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Мы с Месси уже вошли в историю, теперь очередь Ямаля. То, что он показывает в столь юном возрасте, просто невероятно.

Я люблю наблюдать за такими игроками, которые делают футбол лучше. Надеюсь, он сможет построить карьеру, как у нас.

Сравнения Ямаля с Месси? Мне никогда такое не нравилось, ведь у каждого футболиста свой стиль игры.

Главное, что Ламин приносит радость людям, так же, как я в свое время или Месси после меня. Надеюсь, он продолжит идти по тому же пути, по которому движется сейчас», – сказал Роналдиньо.