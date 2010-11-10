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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Палермо
Милан - Палермо: обзор матча 10 ноября 2010
Милан
10.11.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 1
Завершен
Палермо
19'
Пато
76'
З. Ибрагимович (П)
81'
Робиньо
65'
А. Бачинович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Палермо
Замена
М. Янкуловски
️️️️
З. Ибрагимович
+2
ГОЛ! 3:1!
Робиньо
Пас отдал
З. Ибрагимович
Травма
Ф. Индзаги
ГОЛ с пенальти! 2:1!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
С. Сиригу
Замена
М. Маккароне
️️️️
М. Пинилья
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Пато
Травма
Пато
ГОЛ! 1:1!
А. Бачинович
Замена
Ф. Микколи
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
Ч. Бово
Желтая карточка
М. Амброзини
ГОЛ! 1:0!
Пато
Пас отдал
К. Зеедорф
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЛП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
20
Матье Фламини
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
(К)
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
25
Армин Бачинович
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ЛФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Милан
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
7
Антонини
33
Йепес
3
Силва
20
Абате
90
Амброзини
10
Зеедорф
20
Фламини
27
Боатенг
12
Пато
11
Ибрагимович
4-3-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
83
Бово
6
Муньос
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
25
Бачинович
23
Ночерино
15
Пасторе
51
Пинилья
72
Иличич
11
Ибрагимович
18
Янкуловски
18
Янкуловски
11
Ибрагимович
12
Пато
9
Индзаги
9
Индзаги
12
Пато
51
Пинилья
7
Маккароне
7
Маккароне
51
Пинилья
15
Пасторе
10
Микколи
10
Микколи
15
Пасторе
Остались в запасе
Милан
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
13
Алессандро Неста
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
49
Роналдиньо
ЛВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
13
Алессандро Неста
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
49
Роналдиньо
ЛВ
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Милан - Палермо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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