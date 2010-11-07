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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Милан
Бари - Милан: обзор матча 07 ноября 2010
Бари
07.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 3
Завершен
Милан
70'
В. Кутузов
90+1'
П. Баррето
7'
М. Амброзини
35'
М. Фламини
75'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Милан
ГОЛ! 2:3!
П. Баррето
Пас отдал
М. Донати
+1
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Замена
А. Пирло
️️️️
К. Зеедорф
ГОЛ! 1:3!
Пато
ГОЛ! 1:2!
В. Кутузов
Замена
Пато
️️️️
Робиньо
Замена
️️️️
Н. Пульцетти
ГОЛ! 0:2!
М. Фламини
Пас отдал
З. Ибрагимович
Замена
А. Гацци
️️️️
С. Альмирон
Желтая карточка
М. Донати
ГОЛ! 0:1!
М. Амброзини
Пас отдал
К. Зеедорф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
56
Нико Пульцетти
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
20
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЛП
8
Дженнаро Гаттузо
ОП
10
Кларенс Зеедорф
АП
20
Матье Фламини
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
28
Джанлука Галассо
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
12
Пато
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
21
Паризи
5
Масиелло
13
Росси
14
Бельмонте
56
Пульцетти
5
Донати
4
Альмирон
27
Альварес
20
Кутузов
10
Баррето
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
33
Йепес
13
Неста
19
Дзамбротта
8
Гаттузо
20
Фламини
90
Амброзини
10
Зеедорф
70
Робиньо
11
Ибрагимович
Ривас
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
Ривас
4
Альмирон
14
Гацци
14
Гацци
4
Альмирон
10
Зеедорф
21
Пирло
21
Пирло
10
Зеедорф
70
Робиньо
12
Пато
12
Пато
70
Робиньо
Остались в запасе
Бари
Милан
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
28
Джанлука Галассо
ПЗ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
28
Джанлука Галассо
ПЗ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Бари - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Сан Никола
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:55 (прямая)
Новости команд
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