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Рафаэль Маркес
Новости
Рафаэль Маркес - новости
Завершил карьеру
13 февраля 1979 (47), Замора
#4 | Защитник
182 см | 75 кг
Мексика | Испания
Статистика
Новости
Публикации
Экс-игрок «Барселоны» возглавил сборную Мексики
8 июля
Названы кандидаты на пост главного тренера «Барселоны»
2024.05.17 12:52
«Барселона» рассматривала восемь тренеров на случай ухода Хави
2024.04.25 10:23
Букмекеры спрогнозировали, кто возглавит «Барселону» вместо Хави
2024.02.19 14:59
5
«Барселона» отказалась от трех кандидатов на замену Хави
2024.02.06 20:58
3
В «Барселоне» приняли решение по кандидатуре Маркеса
2024.01.29 09:32
«Барселона» рассматривает пять тренеров на замену Хави
2024.01.28 13:00
1
В Испании назвали трех кандидатов на замену Хави в «Барселоне»
2024.01.17 20:00
1
В «Барселоне» определились с потенциальной заменой для Хави
2023.11.16 20:43
3
Фото
Маркес – новый главный тренер «Барселоны Б». Он вернулся в клуб спустя 12 лет
2022.07.15 14:14
Лапорта: «Мы могли купить Роналду за 17 миллионов евро, но вложились в Роналдиньо»
2021.01.13 17:04
Экс-футболист «Барселоны» Маркес завершил карьеру. Он сыграл на пяти чемпионатах мира
2018.07.22 08:28
5
Маркес и Перальта сообщили о завершении карьеры в сборной Мексики после вылета с ЧМ-2018
2018.07.03 17:50
Маркес: «Иногда Неймар перебарщивает – падает и устраивает цирк»
2018.07.02 21:32
5
Акинфеев – 16-й в рейтинге лучших капитанов ЧМ-2018 по версии The Telegraph
2018.06.22 14:00
26
Маркес: «В «Лужниках» Мексика чувствовала себя как дома»
2018.06.19 09:18
Маркес – третий игрок в истории, который сыграл на пяти чемпионатах мира
2018.06.17 20:02
2
Фото
Маркес вошел в заявку Мексики на ЧМ-2018. Этот турнир будет для него пятым
2018.06.04 10:44
8
Рафаэль Маркес отрицает связь с наркобизнесом
2017.08.10 12:13
1
Маркес явился в прокуратуру Мексики для дачи показаний по делу о связях с наркокартелем
2017.08.10 06:08
Экс-защитника «Барселоны» Маркеса подозревают в перевозке наркотиков в США
2017.08.09 20:40
3
Маркес: «Где вообще взяли судью игры с Португалией? Он не достоин такого матча»
2017.07.02 18:52
11
Маркес: «Не стоит относиться к игре с Португалией, как к обычному матчу. Мы будем биться изо всех сил»
2017.07.02 02:19
Маркес верит в силу сборной Мексики перед матчем с Россией
2017.06.22 01:40
Отбор ЧМ-2018. Мексика в гостях вырвала победу у США
2016.11.12 06:13
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