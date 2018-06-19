Маркес: «В «Лужниках» Мексика чувствовала себя как дома»

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес​ поблагодарил болельщиков своей команды за поддержку в матче с Германией, который состоялся в московских «Лужниках».

«Немалую роль в победе над Германией сыграла поддержка болельщиков – в «Лужниках» мы чувствовали себя как дома.

И, конечно, важно то, что мы довольно хорошо изучили нашего соперника. Главный тренер проделал тщательную работу, а мы справились с тем, чтобы воплотить все это на поле. Было важно так построить нашу игру, чтобы не только успешно защищаться, но и постоянно наносить ущерб их обороне.

И это у нас получилось, а ведь победить действующего чемпиона мира – совсем нелегкая задача», – рассказал Маркес.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Германия – Мексика завершился со счетом 0:1.