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Рафаэль Маркес
Статистика
Рафаэль Маркес - статистика
Завершил карьеру
13 февраля 1979 (47), Замора
#4 | Защитник
182 см | 75 кг
Мексика | Испания
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций 2017
Кубок Америки 2016
Италия. Серия А 2015/2016
Кубок Америки 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мексика
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
2 : 0
02.07.2018
Мексика
1' - 46'
Чемпионат мира, 3 тур
Мексика
0 : 3
27.06.2018
Швеция
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Южная Корея
1 : 2
23.06.2018
Мексика
68' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
0 : 1
17.06.2018
Мексика
74' - 90'
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