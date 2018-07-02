Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Кубок Америки 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Америки 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008