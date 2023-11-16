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  • В «Барселоне» определились с потенциальной заменой для Хави

В «Барселоне» определились с потенциальной заменой для Хави

16 ноября 2023, 20:43
3

Стало известно, кто возглавит «Барселону» в случае ухода Хави.

Действующего главного тренера каталонцев могут летом отправить в отставку, если поставленные задачи не будут выполнены.

В таком случае фаворитом для руководства клуба станет Рафаэль Маркес – он очень нравится совету директоров.

  • Сейчас мексиканец тренирует «Барселону Атлетик» (резервная команда «Барсы»).
  • Будучи футболистом, он выступал за клуб с 2003 по 2010 год.
  • После 13 туров Примеры каталонцы идут на 3-м месте в таблице.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: El Chiringuito TV
Испания. Примера Барселона Маркес Рафаэль Хави
Комментарии (3)
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alefreddy
1700164649
есть Слуцкий чего париться он лучший кандидат
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portero
1700164717
Не смог Хави???? С этим составом по крайне мере...
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zigbert
1700203717
Все еще можно поправить. Хотя давление на Хави уже идет.
Ответить
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