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    • В «Барселоне» определились с потенциальной заменой для Хави

    В «Барселоне» определились с потенциальной заменой для Хави

    Стало известно, кто возглавит «Барселону» в случае ухода Хави.

    Действующего главного тренера каталонцев могут летом отправить в отставку, если поставленные задачи не будут выполнены.

    В таком случае фаворитом для руководства клуба станет Рафаэль Маркес – он очень нравится совету директоров.

    • Сейчас мексиканец тренирует «Барселону Атлетик» (резервная команда «Барсы»).
    • Будучи футболистом, он выступал за клуб с 2003 по 2010 год.
    • После 13 туров Примеры каталонцы идут на 3-м месте в таблице.

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    Источник: El Chiringuito TV

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    16.11.2023 20:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +69315

      portero 6 часов назад

      Не смог Хави???? С этим составом по крайне мере...

      0
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      Рейтинг: +3682

      alefreddy 6 часов назад

      есть Слуцкий чего париться он лучший кандидат

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