В «Барселоне» определились с потенциальной заменой для Хави

Стало известно, кто возглавит «Барселону» в случае ухода Хави.

Действующего главного тренера каталонцев могут летом отправить в отставку, если поставленные задачи не будут выполнены.

В таком случае фаворитом для руководства клуба станет Рафаэль Маркес – он очень нравится совету директоров.