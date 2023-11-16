В «Барселоне» определились с потенциальной заменой для Хави

Стало известно, кто возглавит «Барселону» в случае ухода Хави.

Действующего главного тренера каталонцев могут летом отправить в отставку, если поставленные задачи не будут выполнены.

В таком случае фаворитом для руководства клуба станет Рафаэль Маркес – он очень нравится совету директоров.

Сейчас мексиканец тренирует «Барселону Атлетик» (резервная команда «Барсы»).

Будучи футболистом, он выступал за клуб с 2003 по 2010 год.

После 13 туров Примеры каталонцы идут на 3-м месте в таблице.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?