Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маркес вошел в заявку Мексики на ЧМ-2018. Этот турнир будет для него пятым

    Тренерский штаб сборной Мексики определился с окончательной заявкой из 23-х игроков на чемпионат мира-2018.

    В заявку вошел бывший игрок «Барселоны» Рафаэль Маркес, для которого турнир в России станет пятым в карьере. Он повторит достижение соотечественника Антонио Карбахаля, немца Лотара Маттеуса и итальянца Джанлуиджи Буффона по количеству чемпионатов мира.

    Маркес – единственный футболист в истории, который был капитаном команды на четырех чемпионатах мира.

    Полная заявка сборной Мексики выглядит следующим образом:

    Вратари: Гильермо Очоа («Стандард», Бельгия), Хосе Корона («Крус Асуль»), Альфредо Талавера(«Толука»);

    Защитники: Карлос Сальседо («Айнтрахт» Ф, Германия), Диего Рейес («Порту», Португалия), Эктор Морено («Реал Сосьедад», Испания), Уго Айяла («Тигрес»), Эдсон Альварес («Америка»), Хесус Гальярдо («Пумас»), Мигел Лаюн («Севилья», Испания);

    Полузащитники: Рафаэль Маркес (без клуба), Эктор Эррера («Порту», Португалия), Хонатан дос Сантос, Джованни дос Сантос (оба – «Лос-Анджелес Гэлакси», МЛС), Андрес Гуардадо («Бетис», Испания), Марко Фабиан («Айнтрахт» Ф, Германия);

    Нападающие: Хавьер Эрнандес («Вест Хэм», Англия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Орибе Перальта («Америка»), Хесус Корона («Порту», Португалия), Карлос Вела (ФК «Лос-Анджелес», МЛС), Хавьер Акино, Ирвинг Лосано (ПСВ, Голландия).

    На групповом этапе Мексика сыграет против Германии (17 июня, Москва, «Лужники»), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2018 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 21:29

      Вот еще один пример футбольного долгожития.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 4 июня 2018, 16:16

      Неужели и впрямь сыграет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 июня 2018, 13:50

      Он еще и без клуба..красавчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 12:00

      есть свои Игнашевичи и в других сборных)) но думаю у них не такая ситуация как у нас, поэтому если бы он уровень не держал его бы не позвали.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > OfaZavr 4 июня 2018, 13:28

      только в отличие от убогих коней рафа маркес что то может !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 4 июня 2018, 11:35

      Дак он же защитник вроде...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 июня 2018, 10:54

      Ну вот, а вы говорите Игнашевич

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > BRO_football 4 июня 2018, 10:56

      Прям с языка снял!)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11