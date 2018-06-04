Маркес вошел в заявку Мексики на ЧМ-2018. Этот турнир будет для него пятым

Тренерский штаб сборной Мексики определился с окончательной заявкой из 23-х игроков на чемпионат мира-2018.

В заявку вошел бывший игрок «Барселоны» Рафаэль Маркес, для которого турнир в России станет пятым в карьере. Он повторит достижение соотечественника Антонио Карбахаля, немца Лотара Маттеуса и итальянца Джанлуиджи Буффона по количеству чемпионатов мира.

Маркес – единственный футболист в истории, который был капитаном команды на четырех чемпионатах мира.

Полная заявка сборной Мексики выглядит следующим образом:

Вратари: Гильермо Очоа («Стандард», Бельгия), Хосе Корона («Крус Асуль»), Альфредо Талавера(«Толука»);

Защитники: Карлос Сальседо («Айнтрахт» Ф, Германия), Диего Рейес («Порту», Португалия), Эктор Морено («Реал Сосьедад», Испания), Уго Айяла («Тигрес»), Эдсон Альварес («Америка»), Хесус Гальярдо («Пумас»), Мигел Лаюн («Севилья», Испания);

Полузащитники: Рафаэль Маркес (без клуба), Эктор Эррера («Порту», Португалия), Хонатан дос Сантос, Джованни дос Сантос (оба – «Лос-Анджелес Гэлакси», МЛС), Андрес Гуардадо («Бетис», Испания), Марко Фабиан («Айнтрахт» Ф, Германия);

Нападающие: Хавьер Эрнандес («Вест Хэм», Англия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Орибе Перальта («Америка»), Хесус Корона («Порту», Португалия), Карлос Вела (ФК «Лос-Анджелес», МЛС), Хавьер Акино, Ирвинг Лосано (ПСВ, Голландия).

На групповом этапе Мексика сыграет против Германии (17 июня, Москва, «Лужники»), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).