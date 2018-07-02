Самое интересное, что они забывают про камеры.Мы всё видим же, где ваша совесть, где мужские гормоны? Это же на самом деле смешно и раздражает сильно. Была бы воля моя, втоптал бы этого недомужика в газон.
Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес после матча 1/8 финала против Бразилии поделился мнением об игре форварда соперника Неймара.
«Неймар игрок своеобразный, он прекрасный футболист, но при этом иногда перебарщивает – падает и устраивает цирк. Все мы это знаем.
Признают ли его лучшим игроком мира? Это возможно», – сказал Маркес.
Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят