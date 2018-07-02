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    Маркес: «Иногда Неймар перебарщивает – падает и устраивает цирк»

    Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес после матча 1/8 финала против Бразилии поделился мнением об игре форварда соперника Неймара.

    «Неймар игрок своеобразный, он прекрасный футболист, но при этом иногда перебарщивает – падает и устраивает цирк. Все мы это знаем.

    Признают ли его лучшим игроком мира? Это возможно», – сказал Маркес.

    Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2018 21:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      19831170 3 июля 2018, 07:39

      Самое интересное, что они забывают про камеры.Мы всё видим же, где ваша совесть, где мужские гормоны? Это же на самом деле смешно и раздражает сильно. Была бы воля моя, втоптал бы этого недомужика в газон.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 3 июля 2018, 06:12

      Роналду и Неймара заразил этим вирусом...!))

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 3 июля 2018, 03:14

      Какие муки может изобразить этот футболист?!!

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola 2 июля 2018, 23:15

      В сегодняшней игре мексиканец спецом наступил на голеностоп бразильцу, когда тот лежал. Это хорошо было видно. А Неймар так кривлялся, чтобы акцентировать внимание на этом. Странно, что из будки справедливости (как сказал Генич) не было ничего сказано главному судье. Они точно видели эпизод на повторе.
      Должна была быть желтая карточка мексиканцу.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 июля 2018, 22:22

      Весь этот ЦИРК "пришел" в РФПЛ из Южной Америки! Так что ничего удивительного в этом нет!

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