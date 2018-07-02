Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес после матча 1/8 финала против Бразилии поделился мнением об игре форварда соперника Неймара.

«Неймар игрок своеобразный, он прекрасный футболист, но при этом иногда перебарщивает – падает и устраивает цирк. Все мы это знаем.

Признают ли его лучшим игроком мира? Это возможно», – сказал Маркес.

Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят