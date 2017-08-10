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    Рафаэль Маркес отрицает связь с наркобизнесом

    Бывший футболист «Барселоны» Рафаэль Маркес, которого обвиняют в связи с наркобароном Раулем Флоресом Эрнандесом, отказывается признавать свою вину. О характере предъявляемого мексиканцу обвинения «Бомбардир» писал ранее.

    «Только недавно я узнал, что в США проводится очередное расследование преступлений, связанных с наркотрафиком. В связи с незаконной организацией обвиняют и меня. Я полностью отрицаю свою причастность к подобного рода делам. Уже сейчас начата работа с моими адвокатами, которые сделают все, чтобы опровергнуть все озвученные факты», – приводит слова спортсмена ESPN.

    С 1999 по 2003 год Маркес выступал за «Монако», после чего на протяжении семи лет был игроком «Барселоны». В составе национальной команды он принял участие в 17-ти крупных турнирах, включая Кубок конфедераций-2017 в России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2017 12:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 10 августа 2017, 15:14

      Все они там в Мексике такие

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