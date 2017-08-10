Рафаэль Маркес отрицает связь с наркобизнесом

Бывший футболист «Барселоны» Рафаэль Маркес, которого обвиняют в связи с наркобароном Раулем Флоресом Эрнандесом, отказывается признавать свою вину. О характере предъявляемого мексиканцу обвинения «Бомбардир» писал ранее.

«Только недавно я узнал, что в США проводится очередное расследование преступлений, связанных с наркотрафиком. В связи с незаконной организацией обвиняют и меня. Я полностью отрицаю свою причастность к подобного рода делам. Уже сейчас начата работа с моими адвокатами, которые сделают все, чтобы опровергнуть все озвученные факты», – приводит слова спортсмена ESPN.

С 1999 по 2003 год Маркес выступал за «Монако», после чего на протяжении семи лет был игроком «Барселоны». В составе национальной команды он принял участие в 17-ти крупных турнирах, включая Кубок конфедераций-2017 в России.