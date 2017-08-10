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    Маркес явился в прокуратуру Мексики для дачи показаний по делу о связях с наркокартелем

    Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес, который подозревается в перевозке наркотиков, в среду явился в мексиканскую прокуратуру для дачи показаний. Напомним, что Министерство финансов США считает футболиста причастным к деятельности наркокартеля Рауля Флореса Эрнандеса.

    «Рафаэль Маркес Альварес добровольно явился в прокуратуру для дачи показаний. В данный момент проводится расследование», – говорится в Генеральной прокуратуре Мексики.

    Со стороны США были введены санкции против футболиста и связанных с Маркесом организаций, в том числе футбольной школы, носящей его имя.

    С 1999 по 2003 год Маркес выступал за «Монако», после чего на протяжении семи лет был игроком «Барселоны». В составе национальной команды он принял участие в 17-ти крупных турнирах, включая Кубок конфедераций-2017 в России.

    Источник: ТАСС

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    10.08.2017 06:08
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