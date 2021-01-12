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    Лапорта: «Мы могли купить Роналду за 17 миллионов евро, но вложились в Роналдиньо»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о несостоявшемся трансфере Криштиану Роналду в 2003 году.

    «Мы собирались подписать Рафу Маркеса и Роналдиньо. Окружение Маркеса предложило нам Роналду, который в то время играл за «Спортинг».

    Один из агентов сказал, что у них есть футболист, которого продают в «Манчестер Юнайтед» за 19 миллионов евро. Они могли продать его нам за 17 миллионов, но мы отказались, потому что уже вложились в Роналдиньо.

    Роналду был больше фланговым игроком. У нас все было здорово, поэтому мы отказались от Роналду. Я не жалею об этом», – приводит слова Лапорты Marca.

    • Роналдиньо играл за «Барселону» с 2003 по 2008 год.

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    Источник: Marca

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