Марти Риверола - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Марти
|Фамилия
|Риверола
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1991 (32 года)
|Рост
|177
|Имя
|Марти
|Фамилия
|Риверола
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1991 (32 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|12.05.2013
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:2
|Болонья (Болонья)
|05.05.2013
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|6:0
|Болонья (Болонья)
|27.04.2013
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|14.04.2013
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|06.04.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Торино (Турин)
|10.03.2013
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|27.01.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:3
|Рома (Рим)
|20.01.2013
|1' -51'
|Милан (Милан)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|12.01.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|4:0
|Кьево (Верона)
|16.12.2012
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|02.12.2012
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|11.11.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|31.10.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Интер (Милан)
|21.10.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|07.10.2012
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Болонья (Болонья)