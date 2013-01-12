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    Марти Риверола - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Марти
    Фамилия Риверола
    Команда Альтах
    Состав Основной
    Родной город Барселона
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 января 1991 (32 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Дженоа (Генуя)
    12.05.2013 Был в запасе Парма (Парма) 0:2 Болонья (Болонья)
    05.05.2013 Был в запасе Лацио (Рим) 6:0 Болонья (Болонья)
    27.04.2013 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Болонья (Болонья)
    14.04.2013 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:1 Болонья (Болонья)
    06.04.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Торино (Турин)
    10.03.2013 Был в запасе Интер (Милан) 0:1 Болонья (Болонья)
    27.01.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:3 Рома (Рим)
    20.01.2013 1' -51' Милан (Милан) 2:1 Болонья (Болонья)
    12.01.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 4:0 Кьево (Верона)
    16.12.2012 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:3 Болонья (Болонья)
    02.12.2012 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    11.11.2012 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    31.10.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Болонья (Болонья)
    28.10.2012 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:3 Интер (Милан)
    21.10.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Болонья (Болонья)
    07.10.2012 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Болонья (Болонья)
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