|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|11.05.2014
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Катания (Катания)
|04.05.2014
|1' -62'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|26.04.2014
|46' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|19.04.2014
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|74'
|13.04.2014
|1' -76'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Парма (Парма)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|29.03.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|26.03.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|23.03.2014
|1' -59'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|16.03.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|09.03.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|02.03.2014
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|22.02.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Рома (Рим)
|14.02.2014
|90' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|90'
|09.02.2014
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:2
|Болонья (Болонья)