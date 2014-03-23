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    Эрик Фриберг - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Эрик
    Фамилия Фриберг
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 января 1986 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    11.05.2014 1' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Катания (Катания)
    04.05.2014 1' -62' Дженоа (Генуя) 0:0 Болонья (Болонья)
    26.04.2014 46' -90' Болонья (Болонья) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    19.04.2014 1' -90' Ювентус (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    74'
    13.04.2014 1' -76' Болонья (Болонья) 1:1 Парма (Парма)
    05.04.2014 Был в запасе Интер (Милан) 2:2 Болонья (Болонья)
    29.03.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    26.03.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 3:0 Болонья (Болонья)
    23.03.2014 1' -59' Болонья (Болонья) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    16.03.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:1 Болонья (Болонья)
    09.03.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    02.03.2014 Был в запасе Верона (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
    22.02.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Рома (Рим)
    14.02.2014 90' -90' Милан (Милан) 1:0 Болонья (Болонья)
    90'
    09.02.2014 Был в запасе Торино (Турин) 1:2 Болонья (Болонья)
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