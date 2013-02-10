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    Чинеду Эде - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Чинеду
    Фамилия Эде
    Команда Твенте
    Состав Основной
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 178
    Вес 83
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 9 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2013 1' -68' Штутгарт (Штутгарт) 2:2 Майнц (Майнц)
    16'
    28.04.2013 66' -90' Майнц (Майнц) 0:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    07.04.2013 80' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 2:1 Майнц (Майнц)
    30.03.2013 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:1 Вердер (Бремен)
    16.03.2013 63' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:0 Майнц (Майнц)
    09.03.2013 90' -90' Майнц (Майнц) 1:0 Байер (Леверкузен)
    03.03.2013 Был в запасе Фортуна (Дюссельдорф) 1:1 Майнц (Майнц)
    23.02.2013 58' -90' Майнц (Майнц) 1:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    16.02.2013 86' -90' Майнц (Майнц) 2:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    10.02.2013 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 1:1 Майнц (Майнц)
    02.02.2013 Был в запасе Майнц (Майнц) 0:3 Бавария (Мюнхен)
    26.01.2013 85' -90' Гройтер Фюрт (Фюрт) 0:3 Майнц (Майнц)
    19.01.2013 Был в запасе Майнц (Майнц) 0:0 Фрайбург (Фрайбург)
    04.11.2012 Был в запасе Вердер (Бремен) 2:1 Майнц (Майнц)
    27.10.2012 Был в запасе Майнц (Майнц) 3:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    30.09.2012 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 0:2 Майнц (Майнц)
    25.08.2012 71' -90' Фрайбург (Фрайбург) 1:1 Майнц (Майнц)
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