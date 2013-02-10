Чинеду Эде - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Чинеду
|Фамилия
|Эде
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|83
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Чинеду
|Фамилия
|Эде
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2013
|1' -68'
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:2
|Майнц (Майнц)
|16'
|28.04.2013
|66' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|07.04.2013
|80' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Вердер (Бремен)
|16.03.2013
|63' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:0
|Майнц (Майнц)
|09.03.2013
|90' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:0
|Байер (Леверкузен)
|03.03.2013
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|23.02.2013
|58' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|16.02.2013
|86' -90'
|Майнц (Майнц)
|2:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.02.2013
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|02.02.2013
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Бавария (Мюнхен)
|26.01.2013
|85' -90'
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|0:3
|Майнц (Майнц)
|19.01.2013
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|04.11.2012
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|27.10.2012
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|3:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:2
|Майнц (Майнц)
|25.08.2012
|71' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|Майнц (Майнц)