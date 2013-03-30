Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 30 марта 2013
Майнц
30.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
1'
А. Салаи
69'
А. Хант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вердер
90'
Желтая карточка
Т. Трибулл
Желтая карточка
Ш. Паркер
90'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Н. Мюллер
85'
77'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
Замена
Ю. Малли
️️️️
А. Иваншиц
73'
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Хант
Пас отдал
М. Арнаутович
62'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Ф. Баргфреде
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Н. Зимлинг
62'
Желтая карточка
З. Поспех
41'
Желтая карточка
Н. Зимлинг
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Салаи
Пас отдал
А. Иваншиц
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-1-4-1
28
Веткло
4
Новески
2
Свенссон
16
Белл
3
Поспех
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
25
Зимлинг
9
Мюллер
19
Сото
11
Салаи
4-1-3-1-1
1
Милиц
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
22
Игньевски
19
Папастатопулос
28
Трибулл
11
Экичи
14
Хант
44
Баргфреде
7
Де Брюйне
18
Петерсен
25
Зимлинг
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
25
Зимлинг
9
Мюллер
9
Паркер
9
Паркер
9
Мюллер
23
Иваншиц
10
Малли
10
Малли
23
Иваншиц
44
Баргфреде
7
Арнаутович
7
Арнаутович
44
Баргфреде
Остались в запасе
Майнц
Вердер
7
Чинеду Эде
ЦП
33
Хайнц Мюллер
ВР
31
Марсель Риссе
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
33
Кристиан Фандер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
7
Чинеду Эде
ЦП
33
Хайнц Мюллер
ВР
31
Марсель Риссе
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристиан Фандер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Майнц - Вердер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Вердер
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+