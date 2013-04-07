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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Майнц
Нюрнберг - Майнц: обзор матча 07 апреля 2013
Нюрнберг
07.04.2013, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
54'
П. Нильссон
69'
П. Нильссон
67'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Майнц
Замена
Б. Дабанли
️️️️
А. Эссвайн
90'
+2
Желтая карточка
С. Полтер
89'
Замена
С. Полтер
️️️️
Т. Пекхарт
88'
87'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
Замена
М. Франтц
️️️️
Х. Кийотаке
81'
80'
Замена
Ч. Эде
️️️️
Я. Кирхгофф
80'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Н. Зимлинг
70'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Э. Сото
ГОЛ! 2:1!
П. Нильссон
Пас отдал
Х. Балич
69'
67'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мюллер
Пас отдал
Я. Кирхгофф
Желтая карточка
Х. Балич
57'
ГОЛ! 1:0!
П. Нильссон
Пас отдал
Х. Кийотаке
54'
28'
Пенальти не реализован!
А. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Ники Зимлинг
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-4-1-1
1
Шефер
22
Пинола
5
Клозе
4
Нильссон
22
Чендлер
35
Эссвайн
5
Балич
3
Симонс
8
Фойлнер
10
Кийотаке
17
Пекхарт
3-3-3-1
28
Веткло
4
Новески
2
Свенссон
27
Кирхгофф
3
Поспех
14
Баумгартлингер
15
Диас
25
Зимлинг
19
Сото
9
Мюллер
11
Салаи
35
Эссвайн
5
Дабанли
5
Дабанли
35
Эссвайн
10
Кийотаке
8
Франтц
8
Франтц
10
Кийотаке
17
Пекхарт
91
Полтер
91
Полтер
17
Пекхарт
27
Кирхгофф
7
Эде
7
Эде
27
Кирхгофф
25
Зимлинг
23
Иваншиц
23
Иваншиц
25
Зимлинг
19
Сото
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
19
Сото
Остались в запасе
Нюрнберг
Майнц
11
Маркус Мендлер
ЛВ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
33
Хайнц Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
11
Маркус Мендлер
ЛВ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
Главный тренер
Михаэль Визингер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Нюрнберг - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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