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Сергей Шумейко
Статистика
Сергей Шумейко - статистика
Завершил карьеру
7 февраля 1993 (33)
#2 | Защитник
176 см | 70 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
15
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
1 : 2
25.11.2017
Тамбов
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Оренбург
5 : 0
18.11.2017
Факел
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Факел
0 : 1
12.11.2017
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
0 : 0
08.11.2017
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Факел
0 : 0
04.11.2017
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
2 : 1
30.09.2017
Факел
1' - 49'
34'
49'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 0
24.09.2017
Факел
1' - 88'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
16.09.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
2 : 0
10.09.2017
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Авангард
2 : 0
06.09.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Зенит-2
4 : 1
02.09.2017
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Факел
1 : 3
27.08.2017
Енисей
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
0 : 1
19.08.2017
Факел
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Факел
0 : 3
13.08.2017
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тамбов
1 : 0
09.08.2017
Факел
1' - 88'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Факел
0 : 1
05.08.2017
Оренбург
1' - 90'
54'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
4 : 0
30.07.2017
Факел
1' - 90'
79'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
1 : 0
26.07.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
2 : 0
22.07.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Авангард
2 : 1
15.07.2017
Тамбов
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