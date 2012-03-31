Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зак Уитбред - статистика

Завершил карьеру
10 января 1984 (42), Хьюстон
#4 | Защитник
188 см | 72 кг
США | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвич Сити
18
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Фулхэм
2 : 1
31.03.2012
Норвич Сити
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Норвич Сити
2 : 1
24.03.2012
Вулверхэмптон
1' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ньюкасл
1 : 0
18.03.2012
Норвич Сити
1' - 90'
78'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Норвич Сити
1 : 1
11.03.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
61'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Сток Сити
1 : 0
03.03.2012
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Норвич Сити
1 : 2
26.02.2012
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
83'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Норвич Сити
2 : 0
04.02.2012
Болтон
1' - 40'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сандерленд
3 : 0
01.02.2012
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Норвич Сити
0 : 0
21.01.2012
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Бромвич
1 : 2
14.01.2012
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
02.01.2012
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Норвич Сити
1 : 1
31.12.2011
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Норвич Сити
0 : 2
27.12.2011
Тоттенхэм
1' - 90'
67'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
20.12.2011
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
1 : 1
17.12.2011
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Норвич Сити
4 : 2
10.12.2011
Ньюкасл
1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Манчестер Сити
5 : 1
03.12.2011
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Челси
3 : 1
27.08.2011
Норвич Сити
1' - 30'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
13.08.2011
Норвич Сити
1' - 71'
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
1
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
4
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
9
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+