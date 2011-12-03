Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Норвич Сити
Манчестер Сити - Норвич Сити: обзор матча 03 декабря 2011
Манчестер Сити
03.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
5 : 1
Завершен
Норвич Сити
32'
С. Агуэро
51'
С. Насри
68'
Я. Туре
88'
М. Балотелли
90+1'
А. Джонсон
81'
С. Морисон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Норвич Сити
ГОЛ! 5:1!
А. Джонсон
Пас отдал
В. Компани
+1
ГОЛ! 4:1!
М. Балотелли
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
Э. Джеко
ГОЛ! 3:1!
С. Морисон
Пас отдал
Д. Фокс
Замена
Д. Фокс
️️️️
Б. Джонсон
Замена
М. Балотелли
️️️️
С. Агуэро
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Насри
ГОЛ! 3:0!
Я. Туре
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
В. Хулахан
️️️️
Э. Пилкингтон
Замена
Г. Холт
️️️️
Э. Беннетт
ГОЛ! 2:0!
С. Насри
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
М. Ричардс
Желтая карточка
Э. Сурман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
25
Леон Барнетт
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
17
Эллиот Беннетт
ЛВ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
16
Эндрю Сурман
АП
48
Эндрю Крофтс
ПВ
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
4
Зак Уитбред
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Клиши
2
Туре
4
Компани
4
Ричардс
14
Насри
42
Туре
18
Бэрри
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-2-3-1
26
Радди
26
Ноутон
16
Мартин
23
Тирней
25
Барнетт
13
Пилкингтон
4
Джонсон
48
Крофтс
16
Сурман
17
Беннетт
20
Морисон
10
Джеко
34
Де Йонг
34
Де Йонг
10
Джеко
14
Насри
11
Джонсон
11
Джонсон
14
Насри
10
Агуэро
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Агуэро
13
Пилкингтон
14
Хулахан
14
Хулахан
13
Пилкингтон
4
Джонсон
15
Фокс
15
Фокс
4
Джонсон
17
Беннетт
27
Холт
27
Холт
17
Беннетт
Остались в запасе
Манчестер Сити
Норвич Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Деклан Радд
ВР
4
Зак Уитбред
ЦЗ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
4
Зак Уитбред
ЦЗ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Манчестер Сити - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Норвич Сити
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+