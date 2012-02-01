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Сандерленд - Норвич Сити
Сандерленд - Норвич Сити: обзор матча 01 февраля 2012
Сандерленд
01.02.2012, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Норвич Сити
21'
Ф. Кэмпбелл
28'
С. Сессеньон
54'
Д. Айяла (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Норвич Сити
Желтая карточка
К. Ноутон
Замена
У. Бридж
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Д. Мейлер
️️️️
К. Ричардсон
Замена
А. Уилбрехэм
️️️️
Г. Холт
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
В. Хулахан
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Б. Джонсон
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Айяла
ГОЛ! 2:0!
С. Сессеньон
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кэмпбелл
Желтая карточка
К. Гарднер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Зак Уитбред
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
38
Крейг Линч
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
4-5-1
22
Миньоле
15
Ричардсон
6
Тернер
16
О'Ши
27
Бардсли
7
Ларссон
8
Гарднер
16
МакКлин
4
Коулбэк
29
Сессеньон
22
Кэмпбелл
4-4-2
26
Радди
26
Ноутон
4
Айяла
16
Мартин
4
Уитбред
48
Крофтс
14
Хулахан
4
Джонсон
16
Сурман
27
Холт
20
Морисон
29
Сессеньон
3
Бридж
3
Бридж
29
Сессеньон
15
Ричардсон
7
Мейлер
7
Мейлер
15
Ричардсон
22
Кэмпбелл
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
22
Кэмпбелл
4
Джонсон
17
Беннетт
17
Беннетт
4
Джонсон
14
Хулахан
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
14
Хулахан
27
Холт
18
Уилбрехэм
18
Уилбрехэм
27
Холт
Остались в запасе
Сандерленд
Норвич Сити
38
Крейг Линч
ЦФ
27
Кирен Вествуд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
31
Джед Стир
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
38
Крейг Линч
ЦФ
27
Кирен Вествуд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Сандерленд - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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