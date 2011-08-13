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Уиган Атлетик - Норвич Сити
Уиган Атлетик - Норвич Сити: обзор матча 13 августа 2011
Уиган Атлетик
13.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
21'
Б. Уотсон (П)
45'
В. Хулахан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Норвич Сити
Желтая карточка
Б. Уотсон
Желтая карточка
М. Диаме
Замена
Р. Стам
️️️️
Писку
Замена
Э. Беннетт
️️️️
С. Морисон
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Э. Сурман
Желтая карточка
С. Морисон
Замена
Л. Барнетт
️️️️
З. Уитбред
Замена
У. Родальега
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
К. Сэммон
️️️️
Ж. Гомес
ГОЛ! 1:1!
В. Хулахан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Уотсон
1'
Желтая карточка
Д. Фокс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Зак Уитбред
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
19
Конор Сэммон
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
5
Колдуэлл
24
Писку
3
Фигероа
17
Бойс
17
Диаме
16
Гомес
26
Уотсон
16
МакКарти
11
Мозес
9
Ди Санто
4-4-2
26
Радди
16
Мартин
2
Де Лат
23
Тирней
4
Уитбред
14
Хулахан
16
Сурман
48
Крофтс
15
Фокс
20
Морисон
27
Холт
24
Писку
8
Стам
8
Стам
24
Писку
9
Ди Санто
23
Родальега
23
Родальега
9
Ди Санто
16
Гомес
19
Сэммон
19
Сэммон
16
Гомес
4
Уитбред
25
Барнетт
25
Барнетт
4
Уитбред
16
Сурман
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
16
Сурман
20
Морисон
17
Беннетт
17
Беннетт
20
Морисон
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Норвич Сити
12
Майк Поллит
ВР
6
Хэндри Томас
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Деклан Радд
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
6
Хэндри Томас
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Уиган Атлетик - Норвич Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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