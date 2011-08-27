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АПЛ 2026/2027
Челси - Норвич Сити
Челси - Норвич Сити: обзор матча 27 августа 2011
Челси
27.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Норвич Сити
6'
Ж. Босингва
84'
Ф. Лэмпард (П)
90+10'
Х. Мата
65'
Г. Холт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Норвич Сити
ГОЛ! 3:1!
Х. Мата
+10
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Лэмпард
Замена
Д. Радд
️️️️
К. Мартин
Красная карточка
Д. Радди
Замена
Н. Анелька
️️️️
Д. Дрогба
Замена
Х. Мата
️️️️
Ф. Малуда
ГОЛ! 1:1!
Г. Холт
Замена
С. Морисон
️️️️
В. Хулахан
Желтая карточка
К. Ноутон
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
Э. Крофтс
Желтая карточка
Ж. Босингва
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
З. Уитбред
ГОЛ! 1:0!
Ж. Босингва
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
9
Фернандо Торрес
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
23
Марк Тирней
ЛАЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Зак Уитбред
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
27
Грант Холт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
4-2-3-1
40
Илариу
3
Коул
20
Иванович
26
Терри
3
Босингва
7
Рамирес
12
Оби Микел
13
Малуда
8
Лэмпард
9
Торрес
11
Дрогба
4-1-3-2
26
Радди
26
Ноутон
4
Уитбред
25
Барнетт
2
Де Лат
23
Тирней
48
Крофтс
4
Джонсон
14
Хулахан
27
Холт
18
Мартин
13
Малуда
64
Мата
64
Мата
13
Малуда
9
Торрес
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Торрес
11
Дрогба
39
Анелька
39
Анелька
11
Дрогба
18
Мартин
1
Радд
1
Радд
18
Мартин
4
Уитбред
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
4
Уитбред
14
Хулахан
20
Морисон
20
Морисон
14
Хулахан
Остались в запасе
Челси
Норвич Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
16
Расселл Мартин
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
16
Расселл Мартин
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Челси - Норвич Сити
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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