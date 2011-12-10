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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Ньюкасл
Норвич Сити - Ньюкасл: обзор матча 10 декабря 2011
Норвич Сити
10.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
4 : 2
Завершен
Ньюкасл
39'
В. Хулахан
59'
Г. Холт
63'
С. Морисон
82'
Г. Холт
45'
Д. Ба
71'
Д. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ньюкасл
+2
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Сантон
Замена
А. Смит
️️️️
Ш. Амеоби
Замена
С. Джексон
️️️️
В. Хулахан
Замена
Л. Барнетт
️️️️
З. Уитбред
ГОЛ! 4:2!
Г. Холт
Пас отдал
Б. Джонсон
Замена
С. Амеоби
️️️️
Г. Обертан
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Э. Сурман
ГОЛ! 3:2!
Д. Ба
Пас отдал
Ш. Амеоби
Вторая желтая
Д. Гослинг
ГОЛ! 3:1!
С. Морисон
Пас отдал
Э. Крофтс
ГОЛ! 2:1!
Г. Холт
Желтая карточка
Д. Гослинг
Желтая карточка
В. Хулахан
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
Пас отдал
Й. Кабай
Желтая карточка
Ш. Амеоби
ГОЛ! 1:0!
В. Хулахан
Желтая карточка
Д. Фокс
Желтая карточка
Э. Крофтс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Зак Уитбред
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-4-2
26
Радди
16
Мартин
4
Уитбред
23
Тирней
26
Ноутон
14
Хулахан
16
Сурман
48
Крофтс
15
Фокс
27
Холт
20
Морисон
4-4-2
23
Крул
18
Сантон
2
Симпсон
24
Перч
5
Тэйлор
32
Обертан
29
Кабай
32
Гослинг
18
Гутьеррес
19
Ба
26
Амеоби
4
Уитбред
25
Барнетт
25
Барнетт
4
Уитбред
16
Сурман
4
Джонсон
4
Джонсон
16
Сурман
14
Хулахан
11
Джексон
11
Джексон
14
Хулахан
18
Сантон
3
Фергюсон
3
Фергюсон
18
Сантон
26
Амеоби
17
Смит
17
Смит
26
Амеоби
32
Обертан
10
Амеоби
10
Амеоби
32
Обертан
Остались в запасе
Норвич Сити
Ньюкасл
1
Деклан Радд
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
33
Роб Эллиот
ВР
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Норвич Сити - Ньюкасл
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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