Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниэль Бринкманн - статистика

Завершил карьеру
29 января 1986 (40), Хорн-Бад-Майнберг
#24 | Полузащитник
193 см | 89 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
15
1
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
4 : 1
18.02.2012
Аугсбург
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
0 : 0
12.02.2012
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
2 : 2
04.02.2012
Аугсбург
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
2 : 2
28.01.2012
Кайзерслаутерн
1' - 90'
48'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
1 : 0
21.01.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
1 : 1
17.12.2011
Аугсбург
57' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
1 : 0
10.12.2011
Боруссия М
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
3 : 1
04.12.2011
Аугсбург
1' - 73'
47'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2 : 0
26.11.2011
Вольфсбург
1' - 90'
65'
69'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
2 : 1
20.11.2011
Аугсбург
1' - 90'
7'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
1 : 2
06.11.2011
Бавария
1' - 60'
59'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
3 : 0
30.10.2011
Аугсбург
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
1 : 1
21.10.2011
Вердер
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
0 : 1
15.10.2011
Аугсбург
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия Д
4 : 0
01.10.2011
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
0 : 0
24.09.2011
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
2 : 2
17.09.2011
Аугсбург
73' - 90'
83'
Главные новости
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
5
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
3
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
5
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
3
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+