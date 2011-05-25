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    Петр Гуженда - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Петр
    Фамилия Гуженда
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 197
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 17 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2012 1' -90' Мордовия (Саранск) 2:0 Шинник (Ярославль)
    11.04.2012 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    04.04.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:2 Мордовия (Саранск)
    15.09.2011 85' -90' Шинник (Ярославль) 3:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    01.09.2011 Был в запасе Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:1 Шинник (Ярославль)
    19.08.2011 1' -60' Шинник (Ярославль) 0:3 Балтика (Калининград)
    09.08.2011 Был в запасе Шинник (Ярославль) 4:1 Химки (Химки)
    17.06.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    28.05.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Шинник (Ярославль)
    88'
    25.05.2011 1' -48' Енисей (Красноярск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    16.05.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Торпедо Вл (Владимир)
    07.05.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Шинник (Ярославль)
    04.05.2011 1' -90' Мордовия (Саранск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    28.04.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    74'
    18.04.2011 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    15.04.2011 1' -90' Балтика (Калининград) 0:1 Шинник (Ярославль)
    07.04.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Шинник (Ярославль)
    04.04.2011 1' -90' Химки (Химки) 2:0 Шинник (Ярославль)
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