|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|17
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2012
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|11.04.2012
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|04.04.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Мордовия (Саранск)
|15.09.2011
|85' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|01.09.2011
|Был в запасе
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|19.08.2011
|1' -60'
|Шинник (Ярославль)
|0:3
|Балтика (Калининград)
|09.08.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|4:1
|Химки (Химки)
|17.06.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|28.05.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|88'
|25.05.2011
|1' -48'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|16.05.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|07.05.2011
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|04.05.2011
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|28.04.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|74'
|18.04.2011
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|15.04.2011
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|07.04.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|04.04.2011
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:0
|Шинник (Ярославль)