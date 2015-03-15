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    Антон Смирнов - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Антон
    Отчество Александрович
    Фамилия Смирнов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 1994 (29 лет)
    Рост 176
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 24 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2015 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19.05.2015 46' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    14.05.2015 77' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    09.05.2015 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    01.05.2015 62' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    12.04.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    09.04.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 4:0 Уфа (мол) (Уфа)
    04.04.2015 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    59'
    20.03.2015 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    15.03.2015 1' -83' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Академия Кубань (Краснодар)
    30'
    07.03.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    07.12.2014 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    03.12.2014 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 0:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    30.10.2014 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:3 Урал (мол) (Екатеринбург)
    24.10.2014 1' -87' Амкар (мол) (Пермь) 4:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    18.10.2014 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    24'
    28.09.2014 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    20.09.2014 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    13.09.2014 1' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:2 Рубин (мол) (Казань)
    30.08.2014 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    23.08.2014 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    16.08.2014 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    13.08.2014 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    07.08.2014 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 0:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    02.08.2014 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
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