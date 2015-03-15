|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|24
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2015
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.05.2015
|46' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|14.05.2015
|77' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|09.05.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|01.05.2015
|62' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.04.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|09.04.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|04.04.2015
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|59'
|20.03.2015
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.03.2015
|1' -83'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|30'
|07.03.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|07.12.2014
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|03.12.2014
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|30.10.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|24.10.2014
|1' -87'
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|18.10.2014
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24'
|28.09.2014
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.09.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.09.2014
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Рубин (мол) (Казань)
|30.08.2014
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|23.08.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|16.08.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|13.08.2014
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|07.08.2014
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.08.2014
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)