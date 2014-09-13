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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Рубин (мол)
Ростов (мол) - Рубин (мол): обзор матча 13 сентября 2014
Ростов (мол)
13.09.2014, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
3 : 2
Завершен
Рубин (мол)
12'
Н. Николич
25'
А. Степанов
77'
Н. Николич
45+1'
М. Кобахидзе
61'
И. Ахметов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Рубин (мол)
Замена
Д. Машкин
️️️️
Э. Чеснаускис
90'
+2
89'
Замена
Н. Михайлов
️️️️
Г. Арутюнян
Замена
А. Сиденко
️️️️
А. Степанов
84'
83'
Замена
Р. Хуснутдинов
️️️️
И. Ахметов
80'
Вторая желтая
Н. Лобанов
ГОЛ! 3:2!
Н. Николич
77'
Желтая карточка
Д. Остапенко
72'
Замена
Г. Козлов
️️️️
Ф. Кондрюков
65'
61'
ГОЛ! 2:2!
И. Ахметов
59'
Замена
А. Вшивцев
️️️️
Р. Каусаров
Замена
К. Кулабухов
️️️️
А. Смирнов
46'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Кобахидзе
Желтая карточка
А. Лазуткин
45'
34'
Желтая карточка
Н. Лобанов
Желтая карточка
Н. Николич
32'
ГОЛ! 2:0!
А. Степанов
25'
ГОЛ! 1:0!
Н. Николич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
96
Руслан Каусаров
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
73
Ранис Хуснутдинов
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
3-3-2-2
82
Суслов
45
Лазуткин
2
Мартынов
60
Кондрюков
17
Демченко
8
Карташов
44
Смирнов
88
Чеснаускис
8
Остапенко
23
Николич
30
Степанов
4-1-4-1
1
Акмурзин
81
Сафеев
97
Доронин
83
Кузнецов
23
Кобахидзе
2
Петролай
57
Лобанов
11
Давлатов
97
Ахметов
96
Каусаров
56
Арутюнян
60
Кондрюков
50
Козлов
50
Козлов
60
Кондрюков
30
Степанов
47
Сиденко
47
Сиденко
30
Степанов
44
Смирнов
5
Кулабухов
5
Кулабухов
44
Смирнов
88
Чеснаускис
80
Машкин
80
Машкин
88
Чеснаускис
96
Каусаров
23
Вшивцев
23
Вшивцев
96
Каусаров
97
Ахметов
73
Хуснутдинов
73
Хуснутдинов
97
Ахметов
56
Арутюнян
82
Михайлов
82
Михайлов
56
Арутюнян
Остались в запасе
Ростов (мол)
Рубин (мол)
69
Никита Ковалев
ЦЗ
15
Руслан Шаповалов
ПП
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
15
Руслан Шаповалов
ПП
13
Никита Чагров
ВР
Остались в запасе
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Олег Нечаев
Статистика матча Ростов (мол) - Рубин (мол)
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Холин
(Майкоп)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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