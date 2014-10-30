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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Урал (мол)
Ростов (мол) - Урал (мол): обзор матча 30 октября 2014
Ростов (мол)
30.10.2014, четверг, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
0 : 3
Завершен
Урал (мол)
4'
А. Соболев
28'
А. Омарбеков
43'
Г. Нуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Урал (мол)
89'
Замена
Р. Киреев
️️️️
А. Омарбеков
87'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
М. Филиппов
81'
Замена
А. Вакурин
️️️️
А. Белозеров
80'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
С. Серченков
77'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
А. Соболев
68'
Желтая карточка
А. Омарбеков
64'
Замена
Н. Тихонов
️️️️
Г. Нуров
59'
Желтая карточка
М. Филиппов
Желтая карточка
А. Демченко
59'
Желтая карточка
М. Мартынов
57'
50'
Желтая карточка
А. Белозеров
Желтая карточка
А. Степанов
49'
46'
Замена
И. Чудин
️️️️
Р. Емельянов
43'
ГОЛ! 0:3!
Г. Нуров
Замена
Д. Карташов
️️️️
А. Трошечкин
33'
28'
ГОЛ! 0:2!
А. Омарбеков
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Александр Кашкаров
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
80
Денис Машкин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
31
Никита Тихонов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
4-1-2-3
13
Чагров
17
Демченко
5
Кулабухов
2
Мартынов
44
Смирнов
5
Трошечкин
47
Сиденко
8
Остапенко
50
Козлов
30
Степанов
23
Николич
2-1-4-2-1
99
Арапов
38
Омарбеков
63
Белозеров
92
Емельянов
4
Сабирзянов
55
Шумихин
42
Филиппов
94
Кашкаров
8
Серченков
94
Нуров
0
Соболев
5
Трошечкин
8
Карташов
8
Карташов
5
Трошечкин
94
Нуров
31
Тихонов
31
Тихонов
94
Нуров
0
Соболев
81
Дурандин
81
Дурандин
0
Соболев
8
Серченков
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
8
Серченков
63
Белозеров
23
Вакурин
23
Вакурин
63
Белозеров
42
Филиппов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
42
Филиппов
38
Омарбеков
72
Киреев
72
Киреев
38
Омарбеков
92
Емельянов
27
Чудин
27
Чудин
92
Емельянов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Урал (мол)
15
Руслан Шаповалов
ПП
80
Денис Машкин
ЦП
69
Никита Ковалев
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Иван Лях
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Игорь Бахтин
Остались в запасе
15
Руслан Шаповалов
ПП
80
Денис Машкин
ЦП
69
Никита Ковалев
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Остались в запасе
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Игорь Бахтин
Статистика матча Ростов (мол) - Урал (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вадим Токарев
(Курск)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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