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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Ростов (мол)
Динамо (мол) - Ростов (мол): обзор матча 02 августа 2014
Динамо (мол)
02.08.2014, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
3 : 2
Завершен
Ростов (мол)
42'
А. Ташаев
71'
А. Ярмолицкий
75'
А. Ташаев
10'
А. Степанов
85'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Ростов (мол)
Желтая карточка
А. Ярмолицкий
90'
+3
85'
ГОЛ! 3:2!
Н. Николич
Замена
П. Фарафонов
️️️️
А. Катрич
82'
76'
Замена
Н. Николич
️️️️
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 3:1!
А. Ташаев
75'
ГОЛ! 2:1!
А. Ярмолицкий
71'
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Каташевский
70'
Замена
В. Левин
️️️️
М. Кузьмин
65'
63'
Замена
Д. Остапенко
️️️️
А. Трошечкин
Замена
И. Горбунов
️️️️
Р. Зобнин
63'
55'
Замена
Г. Козлов
️️️️
А. Сиденко
Замена
А. Моргунов
️️️️
Г. Морозов
46'
Замена
А. Каляшин
️️️️
Г. Аджоев
46'
Желтая карточка
А. Ташаев
43'
ГОЛ! 1:1!
А. Ташаев
42'
41'
Желтая карточка
А. Демченко
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Степанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
68
Денис Сиднев
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
67
Павел Фарафонов
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
Ростов (мол)
69
Никита Ковалев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
4-2-3-1
1
Шунин
18
Морозов
25
Ярмолицкий
17
Иванов
27
Живоглядов
18
Каташевский
47
Зобнин
77
Катрич
6
Кузьмин
88
Ташаев
17
Аджоев
4-2-3-1
82
Суслов
44
Смирнов
45
Лазуткин
2
Мартынов
17
Демченко
8
Карташов
5
Трошечкин
47
Сиденко
8
Канга
88
Чеснаускис
30
Степанов
17
Аджоев
8
Каляшин
8
Каляшин
17
Аджоев
77
Катрич
67
Фарафонов
67
Фарафонов
77
Катрич
47
Зобнин
17
Горбунов
17
Горбунов
47
Зобнин
6
Кузьмин
88
Левин
88
Левин
6
Кузьмин
18
Морозов
14
Моргунов
14
Моргунов
18
Морозов
18
Каташевский
96
Максименко
96
Максименко
18
Каташевский
88
Чеснаускис
23
Николич
23
Николич
88
Чеснаускис
47
Сиденко
50
Козлов
50
Козлов
47
Сиденко
5
Трошечкин
8
Остапенко
8
Остапенко
5
Трошечкин
Остались в запасе
Динамо (мол)
Ростов (мол)
27
Валерий Сарамутин
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
5
Павел Деревягин
ЦЗ
68
Денис Сиднев
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
80
Денис Машкин
ЦП
69
Никита Ковалев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
27
Валерий Сарамутин
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
5
Павел Деревягин
ЦЗ
68
Денис Сиднев
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
Остались в запасе
80
Денис Машкин
ЦП
69
Никита Ковалев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Динамо (мол) - Ростов (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кудряшов
(Вологда)
Стадион:
Родина
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