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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Ростов (мол)
Урал (мол) - Ростов (мол): обзор матча 04 апреля 2015
Урал (мол)
04.04.2015, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
0 : 2
Завершен
Ростов (мол)
5'
А. Степанов
54'
Б. Су Ю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Ростов (мол)
90'
+1
Замена
Д. Христис
️️️️
А. Смирнов
89'
Замена
Г. Козлов
️️️️
А. Демченко
86'
Замена
А. Сиденко
️️️️
А. Степанов
81'
Замена
Н. Николич
️️️️
Б. Су Ю
81'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Ф. Кондрюков
Желтая карточка
Р. Нисафутдинов
79'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
С. Серченков
77'
73'
Замена
Д. Машкин
️️️️
А. Трошечкин
Замена
А. Юсупов
️️️️
Н. Дурандин
63'
59'
Желтая карточка
А. Смирнов
Желтая карточка
Е. Жариков
54'
54'
ГОЛ! 0:2!
Б. Су Ю
Замена
А. Щербаков
️️️️
Э. Гулиев
46'
Замена
М. Филиппов
️️️️
Э. Валиахметов
46'
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
Д. Фомин
46'
Пенальти не реализован!
Е. Шумихин
38'
35'
Желтая карточка
А. Степанов
29'
Желтая карточка
А. Лазуткин
Замена
П. Паршин
️️️️
Д. Чернов
23'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Степанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
81
Никита Дурандин
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
84
Евгений Иванов
ЦЗ
59
Павел Паршин
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
3-2-2-1-2
51
Жариков
4
Дрожалкин
32
Дорожинский
4
Чернов
17
Фомин
17
Валиахметов
95
Давлетшин
55
Шумихин
8
Серченков
71
Гулиев
81
Дурандин
3-3-2-1
82
Суслов
79
Гречкин
45
Лазуткин
60
Кондрюков
2
Мартынов
5
Трошечкин
17
Демченко
8
Остапенко
86
Ю
30
Степанов
8
Серченков
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
8
Серченков
71
Гулиев
90
Щербаков
90
Щербаков
71
Гулиев
4
Чернов
59
Паршин
59
Паршин
4
Чернов
17
Фомин
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
17
Фомин
17
Валиахметов
42
Филиппов
42
Филиппов
17
Валиахметов
81
Дурандин
10
Юсупов
10
Юсупов
81
Дурандин
17
Демченко
50
Козлов
50
Козлов
17
Демченко
30
Степанов
47
Сиденко
47
Сиденко
30
Степанов
86
Ю
23
Николич
23
Николич
86
Ю
5
Трошечкин
80
Машкин
80
Машкин
5
Трошечкин
60
Кондрюков
27
Ахмаев
27
Ахмаев
60
Кондрюков
44
Смирнов
53
Христис
53
Христис
44
Смирнов
Остались в запасе
Урал (мол)
Ростов (мол)
36
Илья Корелин
ЦП
84
Евгений Иванов
ЦЗ
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
15
Руслан Шаповалов
ПП
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
36
Илья Корелин
ЦП
84
Евгений Иванов
ЦЗ
44
Иван Клюев
ВР
Остались в запасе
15
Руслан Шаповалов
ПП
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Урал (мол) - Ростов (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
Манеж «Урал»
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