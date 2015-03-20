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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Ростов (мол)
Рубин (мол) - Ростов (мол): обзор матча 20 марта 2015
Рубин (мол)
20.03.2015, пятница, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ростов (мол)
40'
И. Салахетдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Ростов (мол)
Замена
А. Кузнецов
️️️️
И. Сафеев
90'
+1
86'
Замена
Р. Шаповалов
️️️️
А. Степанов
77'
Замена
А. Сиденко
️️️️
А. Гречкин
75'
Замена
Д. Машкин
️️️️
Д. Остапенко
73'
Замена
А. Юрьев
️️️️
А. Трошечкин
Замена
Р. Каусаров
️️️️
И. Салахетдинов
73'
Желтая карточка
Г. Арутюнян
63'
Замена
А. Джалилов
️️️️
Р. Галиакберов
56'
Замена
И. Самигуллин
️️️️
Т. Аюпов
50'
46'
Замена
Н. Николич
️️️️
С. Ахмаев
46'
Замена
Е. Гошев
️️️️
В. Суслов
Замена
Н. Ворона
️️️️
А. Шарафеев
46'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
П. Шадрин
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Салахетдинов
40'
Желтая карточка
П. Шадрин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
86
Тимур Коблов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
23
Неманья Николич
ЦФ
18
Александр Юрьев
ЦФ
4-1-3-2
1
Малашенко
81
Сафеев
3
Кибардин
28
Сорокин
30
Хабибуллин
8
Аюпов
11
Шарафеев
62
Шадрин
6
Салахетдинов
56
Арутюнян
20
Галиакберов
3-3-1-2
82
Суслов
45
Лазуткин
2
Мартынов
60
Кондрюков
44
Смирнов
5
Трошечкин
17
Демченко
8
Остапенко
27
Ахмаев
30
Степанов
81
Сафеев
83
Кузнецов
83
Кузнецов
81
Сафеев
6
Салахетдинов
96
Каусаров
96
Каусаров
6
Салахетдинов
20
Галиакберов
10
Джалилов
10
Джалилов
20
Галиакберов
8
Аюпов
91
Самигуллин
91
Самигуллин
8
Аюпов
11
Шарафеев
23
Ворона
23
Ворона
11
Шарафеев
62
Шадрин
26
Отставнов
26
Отставнов
62
Шадрин
8
Остапенко
80
Машкин
80
Машкин
8
Остапенко
79
Гречкин
47
Сиденко
47
Сиденко
79
Гречкин
30
Степанов
15
Шаповалов
15
Шаповалов
30
Степанов
27
Ахмаев
23
Николич
23
Николич
27
Ахмаев
5
Трошечкин
18
Юрьев
18
Юрьев
5
Трошечкин
82
Суслов
1
Гошев
1
Гошев
82
Суслов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Ростов (мол)
86
Тимур Коблов
ЦФ
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
86
Тимур Коблов
ЦФ
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
70
Евгений Щетинин
ВР
Остались в запасе
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Олег Нечаев
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Рубин (мол) - Ростов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Рыбаков
(Ульяновск)
Стадион:
Рубин
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