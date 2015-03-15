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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Кубань (мол)
Ростов (мол) - Кубань (мол): обзор матча 15 марта 2015
Ростов (мол)
15.03.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (мол)
62'
Н. Николич
50'
Ф. Кондрюков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Кубань (мол)
87'
Замена
К. Волчков
️️️️
В. Тюфяков
Замена
Р. Шаповалов
️️️️
А. Смирнов
83'
80'
Замена
И. Пономарёв
️️️️
И. Нурисов
Замена
Д. Остапенко
️️️️
А. Трошечкин
78'
72'
Замена
М. Лаук
️️️️
В. Погосян
69'
Желтая карточка
Ю. Завезен
Желтая карточка
Г. Козлов
68'
Замена
Г. Козлов
️️️️
А. Сиденко
64'
ГОЛ! 1:1!
Н. Николич
62'
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Кондрюков
Замена
Н. Николич
️️️️
С. Ахмаев
46'
Желтая карточка
А. Смирнов
30'
18'
Желтая карточка
В. Тюфяков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
47
Андрей Сиденко
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
17
Вардан Погосян
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
8
Даниил Остапенко
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
18
Александр Юрьев
ЦФ
Кубань (мол)
82
Максим Замышляев
ВР
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
91
Антон Моисеев
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
63
Александр Куртеян
ЦФ
3-3-1-2
82
Суслов
45
Лазуткин
2
Мартынов
60
Кондрюков
17
Демченко
5
Трошечкин
44
Смирнов
47
Сиденко
27
Ахмаев
30
Степанов
4-5-1
12
Шевченко
24
Джамалутдинов
64
Закиров
24
Клещенко
13
Кагермазов
22
Завезен
90
Нурисов
17
Погосян
17
Коновалов
89
Тюфяков
10
Майрович
5
Трошечкин
8
Остапенко
8
Остапенко
5
Трошечкин
47
Сиденко
50
Козлов
50
Козлов
47
Сиденко
44
Смирнов
15
Шаповалов
15
Шаповалов
44
Смирнов
27
Ахмаев
23
Николич
23
Николич
27
Ахмаев
89
Тюфяков
4
Волчков
4
Волчков
89
Тюфяков
90
Нурисов
78
Пономарёв
78
Пономарёв
90
Нурисов
17
Погосян
10
Лаук
10
Лаук
17
Погосян
Остались в запасе
Ростов (мол)
Кубань (мол)
18
Александр Юрьев
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
91
Антон Моисеев
ЦП
82
Максим Замышляев
ВР
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
63
Александр Куртеян
ЦФ
Остались в запасе
18
Александр Юрьев
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Остались в запасе
91
Антон Моисеев
ЦП
82
Максим Замышляев
ВР
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
63
Александр Куртеян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Ростов (мол) - Кубань (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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