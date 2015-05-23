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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Ростов (мол)
Краснодар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 23 мая 2015
Краснодар (мол)
23.05.2015, суббота, 17:45
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 2
Завершен
Ростов (мол)
4'
А. Шишкин
33'
А. Трошечкин
59'
А. Степанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Ростов (мол)
90'
+2
Замена
А. Юрьев
️️️️
Ф. Кондрюков
89'
Замена
Р. Шаповалов
️️️️
Г. Козлов
Замена
А. Татаев
️️️️
В. Стежко
85'
Замена
М. Старков
️️️️
И. Тахмазов
83'
Замена
А. Сергеев
️️️️
А. Григорян
79'
Желтая карточка
В. Черов
78'
75'
Замена
Н. Ковалев
️️️️
А. Степанов
73'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
Д. Васенин
️️️️
А. Шишкин
72'
Замена
П. Марушко
️️️️
Н. Гаджиев
65'
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Квеквескири
61'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Д. Воробьев
61'
59'
ГОЛ! 1:2!
А. Степанов
56'
Замена
А. Сиденко
️️️️
А. Трошечкин
41'
Желтая карточка
Г. Козлов
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Трошечкин
ГОЛ! 1:0!
А. Шишкин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
80
Владислав Скляр
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
97
Алексей Шишкин
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Краснодар (мол)
77
Максим Старков
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Александр Сергеев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
14
Денис Васенин
ЦФ
53
Павел Марушко
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
18
Александр Юрьев
ЦФ
4-1-1-2-2
78
Кавлинов
80
Скляр
5
Стежко
92
Тахмазов
2
Черов
64
Ланин
97
Шишкин
70
Григорян
11
Квеквескири
10
Воробьев
97
Гаджиев
3-3-1-3
82
Суслов
44
Смирнов
53
Христис
60
Кондрюков
79
Гречкин
5
Трошечкин
17
Демченко
8
Остапенко
19
Оразсахедов
50
Козлов
30
Степанов
97
Шишкин
14
Васенин
14
Васенин
97
Шишкин
97
Гаджиев
53
Марушко
53
Марушко
97
Гаджиев
70
Григорян
10
Сергеев
10
Сергеев
70
Григорян
11
Квеквескири
11
Брагин
11
Брагин
11
Квеквескири
92
Тахмазов
77
Старков
77
Старков
92
Тахмазов
5
Стежко
5
Татаев
5
Татаев
5
Стежко
10
Воробьев
10
Жигулев
10
Жигулев
10
Воробьев
30
Степанов
69
Ковалев
69
Ковалев
30
Степанов
19
Оразсахедов
27
Ахмаев
27
Ахмаев
19
Оразсахедов
5
Трошечкин
47
Сиденко
47
Сиденко
5
Трошечкин
50
Козлов
15
Шаповалов
15
Шаповалов
50
Козлов
60
Кондрюков
18
Юрьев
18
Юрьев
60
Кондрюков
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
Главный тренер
Максим Пряников
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
Остались в запасе
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Краснодар (мол) - Ростов (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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