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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
ЦСКА (мол) - Ростов (мол): обзор матча 30 августа 2014
ЦСКА (мол)
30.08.2014, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ростов (мол)
12'
Н. Чернов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
Замена
В. Ларионов
️️️️
И. Дрыков
90'
+1
Замена
Д. Никитин
️️️️
П. Котов
86'
Желтая карточка
Т. Жамалетдинов
81'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Н. Дергачев
79'
Замена
И. Дрыков
️️️️
А. Макаров
77'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
К. Базелюк
64'
Желтая карточка
Г. Ондуа
56'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
А. Головин
52'
46'
Замена
Ф. Кондрюков
️️️️
Г. Козлов
39'
Желтая карточка
А. Степанов
ГОЛ! 1:0!
Н. Чернов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
49
Никита Титов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
ЦСКА (мол)
1
Иван Злобин
ВР
25
Денис Масютин
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
52
Игорь Дрыков
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
53
Вадим Ларионов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
50
Николай Станкевич
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
3-4-1-2
1
Помазун
17
Котов
23
Чернов
51
Николаеш
49
Титов
24
Мартусевич
5
Ондуа
11
Макаров
10
Головин
10
Базелюк
11
Дергачев
4-1-2-3
82
Суслов
45
Лазуткин
5
Кулабухов
44
Смирнов
17
Демченко
8
Карташов
8
Остапенко
88
Чеснаускис
23
Николич
50
Козлов
30
Степанов
Дрыков
53
Ларионов
53
Ларионов
Дрыков
11
Макаров
52
Дрыков
52
Дрыков
11
Макаров
17
Котов
5
Никитин
5
Никитин
17
Котов
11
Дергачев
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
11
Дергачев
10
Головин
13
Георгиевский
13
Георгиевский
10
Головин
10
Базелюк
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
10
Базелюк
50
Козлов
60
Кондрюков
60
Кондрюков
50
Козлов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Ростов (мол)
25
Денис Масютин
ЦЗ
1
Иван Злобин
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
15
Руслан Шаповалов
ПП
50
Николай Станкевич
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
25
Денис Масютин
ЦЗ
1
Иван Злобин
ВР
Остались в запасе
15
Руслан Шаповалов
ПП
50
Николай Станкевич
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Стадион:
Октябрь
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