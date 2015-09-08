Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Николай Погребняк - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Николай
    Отчество Викторович
    Фамилия Погребняк
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июня 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 10 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Авангард (Курск)
    37'
    02.11.2015 1' -90' Чертаново (Москва) 1:1 Торпедо (Москва)
    25.10.2015 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Зенит (Пенза)
    18.10.2015 1' -90' Тамбов (Тамбов) 2:1 Торпедо (Москва)
    90'
    11.10.2015 1' -90' Рязань (Рязань) 1:1 Торпедо (Москва)
    04.10.2015 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Орел (Орел)
    60'
    27.09.2015 Был в запасе Локомотив (Лиски) 1:0 Торпедо (Москва)
    21.09.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:0 Металлург Л (Липецк)
    14.09.2015 1' -46' Арсенал-2 (Тула) 2:0 Торпедо (Москва)
    08.09.2015 1' -79' Торпедо (Москва) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    31.08.2015 1' -90' Витязь (Подольск) 0:1 Торпедо (Москва)
    83'
    24.08.2015 71' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Калуга (Калуга)
    17.08.2015 Был в запасе Авангард (Курск) 1:0 Торпедо (Москва)
    11.08.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:1 Чертаново (Москва)
    03.08.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 3:0 Торпедо (Москва)
    28.07.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:1 Тамбов (Тамбов)
    • Читайте нас: 
    11