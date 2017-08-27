Евгений Кирисов - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Кирисов
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1994 (29 лет)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Кирисов
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волгарь
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2017
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|08.11.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Волгарь (Астрахань)
|04.11.2017
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Волгарь (Астрахань)
|90'
|29.10.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|21.10.2017
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|Волгарь (Астрахань)
|14.10.2017
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:3
|Спартак-2 (Москва)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Оренбург (Оренбург)
|06.09.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Авангард (Курск)
|13.08.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:1
|Волгарь (Астрахань)
|09.08.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|05.08.2017
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|30.07.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|26.07.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|22.07.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|3:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|15.07.2017
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Волгарь (Астрахань)
|08.07.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|0:0
|Факел (Воронеж)