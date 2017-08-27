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    Евгений Кирисов - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Владимирович
    Фамилия Кирисов
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1994 (29 лет)
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волгарь 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2017 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    08.11.2017 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Волгарь (Астрахань)
    04.11.2017 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:1 Волгарь (Астрахань)
    90'
    29.10.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:0 Ротор (Волгоград)
    21.10.2017 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:2 Волгарь (Астрахань)
    14.10.2017 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:2 Енисей (Красноярск)
    30.09.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:3 Спартак-2 (Москва)
    16.09.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 2:0 Оренбург (Оренбург)
    06.09.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    27.08.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 0:1 Шинник (Ярославль)
    19.08.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:1 Авангард (Курск)
    13.08.2017 Был в запасе Химки (Химки) 0:1 Волгарь (Астрахань)
    09.08.2017 Был в запасе Томь (Томск) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    05.08.2017 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    30.07.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    26.07.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 2:0 Луч (Владивосток)
    22.07.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 3:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    15.07.2017 Был в запасе Ротор (Волгоград) 1:2 Волгарь (Астрахань)
    08.07.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 0:0 Факел (Воронеж)
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