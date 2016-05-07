Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Симеон Джексон - статистика

Завершил карьеру
28 марта 1987 (39), Кингстон
#11 | Нападающий
173 см | 72 кг
Канада | Ямайка
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
14
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Блэкберн
3 : 1
07.05.2016
Рединг
69' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ротерхэм
0 : 1
30.04.2016
Блэкберн
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Блэкберн
2 : 2
23.04.2016
Бристоль Сити
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
19.04.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Блэкберн
0 : 2
16.04.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
09.04.2016
Блэкберн
65' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
05.04.2016
Блэкберн
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Блэкберн
1 : 2
02.04.2016
Престон
7' - 27'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Брентфорд
0 : 1
19.03.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
15.03.2016
Блэкберн
1' - 75'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Блэкберн
1 : 2
12.03.2016
Лидс
63' - 90'
89'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Блэкберн
2 : 0
08.03.2016
Бирмингем Сити
64' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бернли
1 : 0
05.03.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Блэкберн
2 : 1
01.03.2016
Мидлсбро
66' - 90'
83'
90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Блэкберн
3 : 2
27.02.2016
Милтон Кинс Донс
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
3 : 0
16.02.2016
Фулхэм
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
0 : 2
13.02.2016
Халл Сити
1' - 74'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
1 : 1
06.02.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Чарльтон
1 : 1
23.01.2016
Блэкберн
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+