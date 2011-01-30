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    Микеле Риналди - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Микеле
    Фамилия Риналди
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Родной город Манербио
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 января 1987 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бари 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2011 1' -90' Болонья (Болонья) 0:4 Бари (Бари)
    43'
    15.05.2011 Был в запасе Бари (Бари) 0:2 Лечче (Лечче)
    07.05.2011 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:1 Бари (Бари)
    23.04.2011 49' -90' Бари (Бари) 0:1 Сампдория (Генуя)
    17.04.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:0 Бари (Бари)
    03.04.2011 Был в запасе Парма (Парма) 1:2 Бари (Бари)
    20.03.2011 Был в запасе Бари (Бари) 1:2 Кьево (Верона)
    13.03.2011 46' -90' Милан (Милан) 1:1 Бари (Бари)
    27.02.2011 46' -90' Бари (Бари) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    30.01.2011 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Бари (Бари)
    06.01.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Бари (Бари)
    19.12.2010 36' -90' Бари (Бари) 1:1 Палермо (Палермо)
    12.12.2010 1' -90' Рома (Рим) 1:0 Бари (Бари)
    20'
    21.11.2010 Был в запасе Катания (Катания) 1:0 Бари (Бари)
    10.11.2010 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Бари (Бари)
    07.11.2010 Был в запасе Бари (Бари) 2:3 Милан (Милан)
    22.09.2010 Был в запасе Интер (Милан) 4:0 Бари (Бари)
    19.09.2010 Был в запасе Бари (Бари) 0:0 Кальяри (Кальяри)
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