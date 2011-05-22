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Микеле Риналди
Статистика
Микеле Риналди - статистика
Завершил карьеру
9 января 1987 (39), Манербио
#6 | Защитник
184 см | 75 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бари
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
0 : 4
22.05.2011
Бари
1' - 90'
43'
Италия. Серия А, 37 тур
Бари
0 : 2
15.05.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2 : 1
07.05.2011
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Бари
0 : 1
23.04.2011
Сампдория
49' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
1 : 2
03.04.2011
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Бари
1 : 2
20.03.2011
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1 : 1
13.03.2011
Бари
46' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Бари
1 : 1
27.02.2011
Фиорентина
46' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
2 : 1
30.01.2011
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0 : 1
06.01.2011
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Бари
1 : 1
19.12.2010
Палермо
36' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1 : 0
12.12.2010
Бари
1' - 90'
20'
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
1 : 0
21.11.2010
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
0 : 0
10.11.2010
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Бари
2 : 3
07.11.2010
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Бари
2 : 3
07.11.2010
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
4 : 0
22.09.2010
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Бари
0 : 0
19.09.2010
Кальяри
Был в запасе
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