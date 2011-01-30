Микеле Риналди - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Микеле
|Фамилия
|Риналди
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манербио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1987 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Имя
|Микеле
|Фамилия
|Риналди
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манербио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1987 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бари
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2011
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:4
|Бари (Бари)
|43'
|15.05.2011
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|07.05.2011
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:1
|Бари (Бари)
|23.04.2011
|49' -90'
|Бари (Бари)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|17.04.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Бари (Бари)
|03.04.2011
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:2
|Бари (Бари)
|20.03.2011
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|1:2
|Кьево (Верона)
|13.03.2011
|46' -90'
|Милан (Милан)
|1:1
|Бари (Бари)
|27.02.2011
|46' -90'
|Бари (Бари)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|30.01.2011
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Бари (Бари)
|06.01.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Бари (Бари)
|19.12.2010
|36' -90'
|Бари (Бари)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|12.12.2010
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Бари (Бари)
|20'
|21.11.2010
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|1:0
|Бари (Бари)
|10.11.2010
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Бари (Бари)
|07.11.2010
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|2:3
|Милан (Милан)
|22.09.2010
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:0
|Бари (Бари)
|19.09.2010
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)