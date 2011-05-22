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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Бари
Болонья - Бари: обзор матча 22 мая 2011
Болонья
22.05.2011, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 4
Завершен
Бари
28'
Ф. Грандольфо
47'
Ф. Грандольфо
54'
Ф. Грандольфо
78'
Э. Хусеклепп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Бари
Замена
П. Кодря
️️️️
А. Раджи
ГОЛ! 0:4!
Э. Хусеклепп
Замена
Н. Страмбелли
️️️️
Ф. Грандольфо
Замена
Х. Хименес
️️️️
Л. Силигарди
Желтая карточка
Г. Мудингай
Замена
М. Мутарелли
️️️️
Ф. Делла Рокка
ГОЛ! 0:3!
Ф. Грандольфо
Пас отдал
Э. Хусеклепп
ГОЛ! 0:2!
Ф. Грандольфо
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Д. Папони
Желтая карточка
М. Риналди
Замена
Д. Галассо
️️️️
Н. Бельмонте
ГОЛ! 0:1!
Ф. Грандольфо
Пас отдал
Э. Хусеклепп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Микеле Риналди
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
6
Камил Копунек
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Болонья
20
Массимо Мутарелли
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Бари
28
Джанлука Галассо
ПЗ
5
Пол Кодря
ЦП
29
Никола Страмбелли
АП
4-3-3
2
Вивиано
3
Морлео
90
Портанова
18
Морас
3
Черубин
14
Делла Рокка
8
Экдаль
16
Мудингай
26
Силигарди
9
Ди Вайо
35
Папони
4-4-2
1
Жилле
14
Бельмонте
6
Риналди
5
Масиелло
24
Раджи
7
Бентивольо
5
Донати
14
Гацци
6
Копунек
10
Хусеклепп
39
Грандольфо
14
Делла Рокка
20
Мутарелли
20
Мутарелли
14
Делла Рокка
35
Папони
69
Меджиорини
69
Меджиорини
35
Папони
26
Силигарди
77
Хименес
77
Хименес
26
Силигарди
14
Бельмонте
28
Галассо
28
Галассо
14
Бельмонте
24
Раджи
5
Кодря
5
Кодря
24
Раджи
39
Грандольфо
29
Страмбелли
29
Страмбелли
39
Грандольфо
Остались в запасе
Болонья
Бари
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Болонья - Бари
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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