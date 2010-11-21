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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Бари
Катания - Бари: обзор матча 21 ноября 2010
Катания
21.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Бари
83'
К. Терлицци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Бари
Замена
Н. Страмбелли
️️️️
Д. Галассо
Замена
Л. Рана
️️️️
М. Крими
ГОЛ! 1:0!
К. Терлицци
Пас отдал
К. Льяма
Желтая карточка
Ф. Капуто
Замена
Т. Моримото
️️️️
А. Риккьюти
Вторая желтая
М. Лопес
Желтая карточка
М. Лопес
Желтая карточка
Н. Бельмонте
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Э. Альварес
Замена
К. Льяма
️️️️
Д. Маскара
Замена
П. Ледесма
️️️️
М. Иско
Желтая карточка
П. Альварес
Желтая карточка
М. Росси
Желтая карточка
Н. Пульцетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
28
Джанлука Галассо
ПЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
27
Эдгар Альварес
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
17
Пабло Ледесма
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
35
Антонио Килфоне
ЦП
29
Никола Страмбелли
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
30
Луиджи Рана
ЦФ
4-3-3
21
Андухар
22
Альварес
88
Терлицци
26
Сильвестре
2
Потенца
22
Иско
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
25
Маскара
11
Лопес
10
Гомес
3-2-3-1-1
1
Жилле
28
Галассо
24
Раджи
13
Росси
14
Бельмонте
21
Паризи
27
Альварес
17
Крими
14
Гацци
56
Пульцетти
9
Капуто
25
Маскара
19
Льяма
19
Льяма
25
Маскара
22
Иско
17
Ледесма
17
Ледесма
22
Иско
24
Риккьюти
15
Моримото
15
Моримото
24
Риккьюти
17
Крими
30
Рана
30
Рана
17
Крими
27
Альварес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
27
Альварес
28
Галассо
29
Страмбелли
29
Страмбелли
28
Галассо
Остались в запасе
Катания
Бари
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
35
Антонио Килфоне
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
Остались в запасе
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
35
Антонио Килфоне
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Катания - Бари
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
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Катания
Бари
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19 июня
1
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2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
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1
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2015.08.20 13:46
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
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